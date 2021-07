En las redes, la directora de Buró pidió disculpas en video pero muchos no le creyeron.

María Alejandra Silva, cofundadora del festival, ha estado en el ojo del huracán luego de que Pablo Matiz, quien trabajó con ella, denunciara que se negó a darle un pedazo de pizza a ella y a otro trabajador.

Además, en las redes también se hicieron virales imágenes del joven, al parecer, siendo sacado a la fuerza de Buró.

A partir de ese momento, toda clase de personas, desde trabajadores hasta famosos, han denunciado otras conductas negativas de María Alejandra.

Por eso, a través de un video, ella se refirió a la situación y a la polémica.

En las imágenes, que no duran más de dos minutos, comienza diciendo: “Hoy he tenido momentos complicados que me han llenado de resiliencia y reflexiones no solo en esta circunstancia actual sino constantemente desde que empezamos con este gran sueño”.

Y continuó: “He dado todo mi esfuerzo, mi vida y mi alma a mi Buró y aunque buscamos la mejor experiencia, siempre hay aspectos por mejorar”.

Aunque no lo hizo de manera directa, María Alejandra hizo un llamado al perdón.

“Seguiremos apoyando a nuestras marcas y aportando para el desarrollo del país, les invito a que nos unamos a una reconciliación, a un perdón, soy humana, somos humanos. Una humana en aprendizaje y que como líder de esta iniciativa también tengo mucho que aprender diariamente. Lo que no podemos es dejar atrás y permitir es que esta situación afecte a emprendedores y tantas personas que hacen parte de esta gran familia Buró”.

Directora de Buró pidió disculpas en video pero muchos no le creyeron

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, y aunque algunos la defienden luego de estas palabras, otros en cambio aseguran que pareció que estuviera leyendo todo como si fuera un libreto.

“Yo fingiendo que no estoy leyendo en la exposición virtual”, “Me hizo acordar de la auto entrevista de Duque”, “Leyendo un guion, cualquiera” y “Nadie te cree amiga. Estás cancelada”.