Luego del escándalo de Feria Buró, llegaron los memes a redes sociales. Así quedaron cientos de memes publicados en redes.

Lo anterior, luego de que la cofundadora de la feria le negara un pedazo de pizza a un operador de logística.

¿Qué pasó con Feria Buró?

Esta mañana se conoció el caso de Pablo Matiz, un joven que compartió su experiencia en redes sociales sobre cómo le negaron un pedazo de pizza en Feria Buró.

Según cuenta, todo pasó cuando luego de una larga jornada laboral, llegaron varias cajas de pizza para alimentar a los trabajadores del evento. Él, en un gesto de compañerismo, le pidió a María Alejandra Silva si le podía llevar un pedazo a la persona de logística que había estado todo el día con él. Su respuesta fue un rotundo “NO”.

El hombre entendió que tal vez no había pedazos de pizza para todo el mundo y se ofreció a llevarle la suya. Ella le respondió que si planeaba regalar su porción, entonces no se la iba a dejar llevar. El joven evitó la confrontación pero no se quedó con las ganas de compartir su experiencia en redes sociales y su publicación se hizo viral.

Incluso, W Radio Colombia entrevistó a la mujer tras el escándalo que provocó la denuncia para darle la oportunidad de defenderse. Ella argumentó que “Pedimos la pizza contada, y lastimosamente no puedo yo darle bienestar o comida a las personas que contratan mis proveedores. La persona que estaba con Pablo no es persona que trabaje para mí, es una persona que trabaja para un tercero. No es personal que esté a mi cargo, y yo siempre busco bienestar para mis colaboradores”.

Fue cuando ella estaba tratando de salir al paso de las acusaciones cuando Félix de Bedout no aguantó y la regañó diciéndole que “Es un señor, un portero que también lleva muchas horas. Increíble que un colaborador suyo no le pueda dar un pedazo de pizza a un señor. No tiene ningún sentido, esa no es la discusión. El muchacho le quería dar un pedazo, ¿cuál es el problema? ¡Es un pedazo de pizza! ¡Por favor!”.

Huracán de memes por una pizza

Después de finalizada la entrevista, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar y los memes reventaron. Estos son algunos de los que se hicieron más virales en la tendencia “pizza” de Twitter.

Cuando queda un pedazo de pizza y somos 3 pic.twitter.com/VHdysfoeQR — #freeBritney IndigBitch (@Indignara) July 15, 2021

– Te di una pizza por hacer logística en Buró y te fuiste.

– Esa pizza estaba rancia

– ¡Cuida mi evento!

– ¡Oblígame! pic.twitter.com/hZ5Cj4qm7m — PeliColombianas (@Pelicolombianas) July 15, 2021

Pa que no digan que en la feria buró no se apoya el emprendimiento aquí está el nuevo negocio de María Alejandra Silva, y recuerden “Mas tacaña que María Alejandra Silva repartiendo pedazos de pizza” pic.twitter.com/9ghVLbGkIF — Andrés R Alvira (@canasriano) July 15, 2021

HOY todos en 🇨🇴 a comer PIZZA!!! Regalemos PIZZA!! Pidamos PIZZA 🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕🍕

YO QUIERO PIZZA!!!🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/vpHBvGAPNb — DIOS (@GodColombiano) July 15, 2021

¿Ya comieron pizza pobres ? pic.twitter.com/96NOvZv2Xr — Guerra Universitaria (@Gu2Hail) July 15, 2021

María Alejandra Silva (la de la pizza) viendo cómo aparece en tacaños extremos: pic.twitter.com/NxnUsZ9vZC — Milo en licuadora 🥂 (@_paulaenelalma_) July 15, 2021

POV: Eres un ayudante logístico en la feria Buró, tienes un hambre terrible y ves que un colaborador de la feria te puede regalar un pedazo de pizza pic.twitter.com/F7I4NCRvWF — Chigüilango (@ElTioChilango) July 15, 2021

María Alejandra Silva después de ver todo el problema que se armó por negarle la pizza a un trabajador pic.twitter.com/XWXqqZiyhU — MOR (@santisanchz_) July 15, 2021

