En sus redes sociales, Flavia Dos Santos también confesó su fea experiencia en Buró.

Durante esta semana la feria de emprendimientos y estilo de vida ha estado en el ojo del huracán, luego de que un joven trabajador (Pablo Matiz) denunciara que conoció “la verdadera cara” de su cofundadora, María Alejandra Silva, al no querer darle un pedazo de pizza.

Además, en las redes se hicieron virales unas imágenes del joven siendo sacado a la fuerza de la feria.

A partir de ese momento todo tipo de personas han contado sus molestias experiencias con la feria y ahora es el turno de la presentadora y sexóloga, Flavia Dos Santos.

Por medio de un trino aseguró lo siguiente: “Bueno… mi experiencia con #Buró no fue chévere. Con mis productos para mujer y el placer me vetaron porque es sobre sexo. Me parecieron taaaannn perdidos en el tiempo y machistas, que obviamente nunca más volví a intentar”.

A través de un comunicado, Buró pidió disculpas a Pablo Matiz, y de paso, dio una explicación de lo sucedido.

“Lamentamos los hechos ocurridos que sobrepasaron la situación del momento. Cada detalle en el evento ha sido pensado para garantizar los protocolos de bioseguridad ante la pandemia, seguir los planes de organización y logística, y velar por el bienestar del equipo de trabajo. Vemos una oportunidad de aprendizaje y reflexión muy importante para ser mejores, y abordar estas situaciones de una manera diferente. Ofrecemos disculpas al joven Pablo Matiz por el malentendido y le invitamos a generar espacios de diálogo que enriquezcan la construcción colectiva”.

Sin embargo, la feria sigue siendo tendencia, y muchas personas han pedido el cierre de la misma.

Además, otros famosos como Flavia siguen contando sus molestas experiencias y también critican al evento.

