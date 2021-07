La actriz habló del tema en entrevista. Viña Machado da su versión sobre supuesta “trampa” de Liss Pereira en MasterChef.

Como bien se sabe, los capítulos del reality de cocina han dado bastante de qué hablar.

Sobre todo por las rivalidades entre famosos, donde ya se han visto algunos “bandos” y asperezas entre algunos.

Por esta razón, el periodista Ómar Vásquez en su personaje Diva Rebecca le preguntó a Viña Machado por Liss Pereira, sobre quien Carla Giraldo dio a entender que había hecho “trampa”.

“Yo vi un par de cosas desde el balcón, que yo no hubiese hecho. A mí no me da la sagacidad de echarle sal a una vaina después de que dicen: ‘Alcen las manos’. Yo no soy tan astuta”, comentó Viña.

Si bien no la señaló directamente, su testimonio fue claro, y da a entender que también siente que la cucuteña quizás trató de usar más “viveza” a la hora de ganar tiempo.

Esta fue la entrevista completa con Diva Rebeca.

En dicha entrevista, Viña también habló de Marbelle, y explicó que aunque sean diferentes han logrado tener una buena amistad pese a sus diferentes formas de pensar.