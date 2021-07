En redes sociales, muchos expresaron su indignación. Esta fue la elección “injusta” que molestó a los televidentes de MasterChef Celebrity.

Durante el capítulo más reciente del programa de RCN, los ánimos estaban caldeados tras la salida de Mario Espitia.

Por esta razón, había mucha expectativa frente a lo que ocurriría luego de que Liss Pereira y Carla Giraldo quedaran enfrentadas.

Además, esta discusión entre ambas dividió al grupo, y se formaron “bandos”.

No obstante, el episodio comenzó en buena nota, y Lucho se mostró más conversador que nunca. De hecho, fue seleccionado junto a Gregorio Pernía, Liss Pereira y Marbelle para mostrar su preparación de morcilla, que era el reto del día.

Al parecer, los jurados estaban más que complacidos con el trabajo de Lucho, pero ganó Marbelle, quien aseguró que esa era su primera preparación de morcilla en la vida.

Molestos, los televidentes se preguntaban por qué no ganó Lucho, quien se esmeró y por fin estaba brillando con un plato que dominó de principio a fin.

“¿Marbelle? ¿¿Ganadora?? Y ni siquiera hizo ají.. revolvió un poco de mostaza con ají de botella y ganó, ¡no me parece!”, “Dios mío, se nota las ganas que tienen de poner a esas viejas por encima de los demás”, “Gano Marbelle, no mejor dicho, este programa está de cabeza”, “Esto se ha vuelto una rosca”, “Está arreglado, Marbelle no se lo merecía”, “Qué pereza favoreciendo siempre a las mismas”, fueron los duros comentarios que le dejaron al canal RCN en redes.

Esto, sumado a las críticas por la actitud de Catalina, Carla y Marbelle en los anteriores episodios generó malestar.

Sin embargo, pese a las molestias, el programa está arriba en el rating, pues al parecer el drama le ha traído muchos televidentes a RCN.

