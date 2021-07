La actriz reveló su mala experiencia con la administración. Manuela González y otros famosos se unen a reclamos a Feria Buró y recuentan “varios sucesos lamentables”.

Desde ayer 14 de julio, la Feria Buró es blanco de críticas.

Todo, porque un empleado de staff denunció un hecho de poca humanidad cuando quiso darle un pedazo de la comida que les dieron a un portero, que también había hecho una larga jornada laboral.

La explicación de María Alejandra Silva fue que no era conveniente llevar un pedazo de pizza a alguien “tercerizado” porque se le “descompletarían” los pedazos que compró para su staff.

No obstante, Pablo Matiz, el joven que hizo la denuncia, quiso regalar su propio pedazo, cosa que le fue negada también.

El caso llegó a los medios y aunque María Alejandra quiso dar explicaciones, son más las personas que no le creyeron.

Ahora, famosos y marcas anuncian que se retiran de la feria esperando respuestas de su cofundadora.

A modo de comentario, Andrés Parra y Mónica Fonseca se manifestaron en la publicación de Pablo Matiz.

“Qué boleta, parce! HP y pizzaaaaa, mi perro! ¿Quién niega un pedazo de pizza! Fuera changua. ¿Pero pizza, ñero?”, comentó Andrés Parra.

“Pablo gracias por relatar los hechos y estamos esperando; como expositoras de @feriaburo que María Alejandra se pronuncie sobre este hecho que deshumaniza la gran labor que con tanto esfuerzo ha construido. Esperemos que un hecho no la defina ni a ella ni a su feria y que corrija el que al parecer (según tu versión) es un espantoso error”, anotó Mónica Fonseca.

Sin embargo, uno de los testimonios más llamativos fue el de Manuela González.

La actriz de ‘Lolita’ recordó que su experiencia con la Feria Buró fue agridulce.

Si bien pudieron mostrar la marca que tienen con su esposo, notaron tratos degradantes hacia los empleados del lugar, y aunque lo hicieron saber a las fundadoras, no se hizo nada al respecto.

Manuela González y otros famosos se unen a reclamos a Feria Buró y recuentan “varios sucesos lamentables”

“No dudo que organizar una feria como Buró sea tremendo y requiera de muchísimo esfuerzo detrás. Y que por lo mismo el nivel de estrés pueda llegar a ser muy alto. Sin embargo, eso jamás debería traducirse en falta de respeto y de valores”, escribió.

“Feria Buró ha sido un espacio en donde se apoyan múltiples emprendimientos, dándoles visibilidad y alentando su crecimiento. Emprendimientos que muchas veces destinan todos sus ahorros y esfuerzos de todo el año para poder estar ahí. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de estar en dos versiones de la feria y fue una muy linda oportunidad para nuestra empresa. Sin embargo, luego de ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados e incluso hacia expositores, concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios“, agregó la actriz.

“En su momento, se lo comunicamos de manera honesta y respetuosa a las organizadoras de Buró dándoles nuestro punto de vista, justamente porque sabemos que muchos no se atrevían a hablar por miedo a ser vetados. Jamás recibimos respuesta. Por eso hoy te felicito, Pablo, tu valentía espero que dé frutos y quizá logre un cambio positivo. Y de todo corazón, espero que aquellos emprendedores que con tanto esfuerzo armaron su stand buscando oportunidades en esta feria, no sean los que terminen pagando los platos rotos. Castigándolos a ellos no se resuelve nada. Guardando silencio tampoco. Y en cambio, reconociendo nuestros desaciertos y reparando aquellos aspectos que han ensombrecido esta feria, SÍ. Ojalá las organizadoras se pronuncien”, escribió.

Así como Manuela, muchas personas han entrado a denunciar malos tratos en Buró.

Al parecer, es frecuente que los empleados sean menospreciados en la feria, que se precia de ser “para emprendedores”, sin embargo, muchas de las marcas que allí se ven son de lujo y de diferentes empresarias de la farándula.

Esta fue la denuncia original de Pablo Matiz.

