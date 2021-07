La cofundadora de la misma es duramente cuestionada. Feria Buró, en el ojo del huracán tras denuncia de extrabajador: en redes muchos dicen que no volverán.

Por estos días, varios medios anunciaron la llegada de la popular feria de emprendimientos.

Sin embargo, la noticia se ve opacada por una denuncia que desató la molestia de miles de internautas que la viralizaron.

Todo comenzó cuando el joven identificado como Pablo Matiz compartió un largo texto en redes sociales. Allí, explicó que había trabajado como miembro del staff de logística de la feria.

Según cuenta, todo iba bien, pero un día que debían trabajar desde las 5:30 a.m. hasta las 11 de la noche, llevaron cajas de pizza para los trabajadores como gesto de agradecimiento.

Pablo se acercó a tomar su pedazo, y preguntó si podía llevarle también a los de staff que habían estado en la parte de afuera del Gimnasio Moderno, donde se realiza la feria. En especial, Pablo preguntó por la persona de logística que había estado “todo el día” con él, y la respuesta de María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, fue un rotundo ‘no’.

Entendiendo que quizás no había para todos, Pablo sugirió regalar su pedazo de pizza al trabajador en mención.

Sin embargo, María Alejandra se molestó y le comentó que si él pensaba regalar su pedazo, no se lo iba a dejar llevar.

“Por más cosas que había escuchado hablar de ella (María Alejandra Silva), decidí dejar todo a un lado y darme una oportunidad de conocerla por mí mismo. Realmente como jefe no tengo nada que reprocharle (…) La administración del evento decidió pedir varias cajas de pizza para todo el staff BURO (cosa que no están obligados a hacer). Estuve todo el día en la entrada de expositores con mis compañeros y aparte teníamos un grupo de operadores de logística que nos ayudaban a controlar todo el flujo. Ya cuando era tarde había más labores por desempeñar y quedamos en la entrada solo el operador de logística y yo, esperando que me hicieran el relevo para ir a comer la pizza”, relató el joven en cuestión.

“Una vez llegué a la oficina para coger mi porción pregunté, ‘Male, puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el día?”, a lo cual su respuesta fue un rotundo ‘no’“.

Dicha respuesta tomó desprevenido al joven, que no se esperaba un comentario tal. Sin indagar de más, solo comentó que no tendría problema en regalar su propia porción al compañero.

Pablo: “Bueno, yo le doy la mía, tranquila”

María Alejandra: “¿Te lo vas a comer tú o se lo va a comer el operador?”

Pablo: “El operador”

María Alejandra: “No, entonces no lo puedes coger”

Molesto, el joven simplemente salió de allí, pero no se quedó con lo que había pasado y decidió compartir la denuncia en redes.

“En mi casa me enseñaron que si yo tengo un pan y tú no tienes nada, ambos tenemos medio pan”, concluyó, contando que había preferido renunciar.

Pero ahí no terminó todo, pues al siguiente día volvió para almorzar en la feria con su novia, y lo sacaron de forma brusca los de seguridad.

Ese día, Pablo había pagado su boleta, pero lo sacaron del cuello como si fuera un delincuente.

¿Es momento de cancelar (otra vez) a Feria Buro? Obvio. Un empleado renunció porque la dueña se negó a dar una tajada de pizza a un operador logístico que seguía trabajando a medianoche. Así sacaron a la persona que renunció cuando fue como visitante. pic.twitter.com/EAIoKxlott — Carolina (@Caromunozb) July 15, 2021

En redes, el mensaje de Pablo Matiz se viralizó, al punto en que el tema fue tendencia.

Esto generó que muchos lamentaran la actitud de la fundadora de Buró, y otros se sumaran con denuncias adicionales sobre irregularidades que han visto en la feria y su funcionamiento.

Emprendedores también comentaron que no han podido hacer parte de la feria pues les han pedido “tener conexiones o demostrar tener mucho dinero”.

Así, en redes más de uno cuestionó la feria, y prometió no regresar dados los malos tratos al joven de logística y el aparente “elitismo” de su administración.

Incluso, famosos como Andrés Parra y Mónica Fonseca comentaron la publicación, indignados.

“Qué boleta, ¡parce! HP y pizzaaaaa, mi perro! ¿Quién niega un pedazo de pizza? Fuera changua. ¿Pero pizza”, escribió Parra.

“Pablo, gracias por relatar los hechos y estamos esperando; como expositoras de @feriaburo que María Alejandra se pronuncie sobre este hecho que deshumaniza la gran labor que con tanto esfuerzo ha construido”, comentó Mónica Fonseca.

De momento, la feria no se ha pronunciado frente a lo ocurrido.

