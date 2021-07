Fue contactada por la emisora para dar su versión. Cofundadora de Buró intentó defenderse en La W tras escándalo por pedazo de pizza, pero salió regañada.

Todo comenzó cuando el joven identificado como Pablo Matiz compartió un largo texto en redes sociales. Allí, explicó que había trabajado como miembro del staff de logística de la feria.

Según cuenta, todo iba bien, pero un día que debían trabajar desde las 5:30 a.m. hasta las 11 de la noche, llevaron cajas de pizza para los trabajadores como gesto de agradecimiento.

Pablo se acercó a tomar su pedazo, y preguntó si podía llevarle también a los de staff que habían estado en la parte de afuera del Gimnasio Moderno, donde se realiza la feria. En especial, Pablo preguntó por la persona de logística que había estado “todo el día” con él, y la respuesta de María Alejandra Silva, cofundadora de Buró, fue un rotundo ‘no’.

Ahora, La W le dio la oportunidad a Silva de explicar lo ocurrido.

En la conversación, la emprendedora comenzó por explicar que hay “más de 3000 personas encargándose de la seguridad y el montaje de la feria” y “son personas por las que tengo que velar”.

De los hechos, explica que ese día se quedaron “hasta las 2 de la mañana”. Por esta razón, “a las 11 quedaban 21 personas, pedimos pizza para todos por bienestar, para que trabajemos rico”.

“Pedimos la pizza contada, y lastimosamente no puedo yo darle bienestar o comida a las personas que contratan mis proveedores. La persona que estaba con Pablo no es persona que trabaje para mí, es una persona que trabaja para un tercero. No es personal que esté a mi cargo, y yo siempre busco bienestar para mis colaboradores”, explicó.

Así mismo, cuenta que son los terceros los que deben velar por sus propios trabajadores.

“Pablo está diciendo que no se le está dando comida al portero de Buró, pero contratamos a unos terceros, y esos terceros deben velar por sus trabajadores”.

Además, comenta que la pizza estaba “contada”.

“La pizza estaba contada en las porciones, así fue como se distribuyó… entrar en la polémica de que sí le quise dar o no le quise dar es contradictorio porque yo he velado por darle al equipo que yo contrato. Si no me fuera importado no habría pedido la pizza. Claramente lo que yo quiero es que no se desmayen, pero es muy contradictorio él me dijo ‘entiendo’ y me agradeció la oportunidad de trabajar y me dijo que me admiraba”, agregó Silva.

Pero en este punto, Félix de Bedout se molesta y le comenta a Silva que lo increíble es que Pablo Matiz quería regalar su propio pedazo, no descontarle los que tenía Silva.

“Es un señor, un portero que también lleva muchas horas. Increíble que un colaborador suyo no le pueda dar un pedazo de pizza a un señor. No tiene ningún sentido, esa no es la discusión. El muchacho le quería dar un pedazo, ¿cuál es el problema? ¡Es un pedazo de pizza! ¡Por favor!”, le comentó Félix en La W.

Ante esto, María Alejandra contestó que era por los protocolos COVID, ya que Pablo ya había tocado el pedazo. “Es ahí donde se forma más delicado el tema”, comentó.

Molesto, Félix le insiste en que un pedazo de pizza no va a desatar una crisis sanitaria, y la invita a que no desvíe la conversación.

Pese a todo, María Alejandra insistió en que habían sido “totalmente humanos” y lamentó que su organización se vea juzgada por un pedazo de pizza.

Respecto al forcejeo donde Pablo fue retirado de la feria al día siguiente, comentó que no sabía, pero asegura que el joven la quiso hacer quedar mal adrede.

“Lamentamos los hechos, no sabía del forcejeo que hubo”, explicó. Según dice, Pablo le pidió al de logística que lo tomara “más fuerte” para grabar.

De momento, se sabe que María Alejandra buscará tener una conciliación con Pablo Matiz.

Cofundadora de Buró intentó defenderse en La W tras escándalo por pedazo de pizza, pero salió regañada

Esta fue la denuncia original de Pablo Matiz.