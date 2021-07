Si no lo ha visto, le mostramos cómo paso el ‘totazo’ de Carlos Torres en una escena de La reina del flow que no fue bien editada.

Fue el mismo Carlos quien decidió hacer viral el golpe en sus redes sociales.

Sucedió en uno de los capítulos de esta semana cuando Charly decidió visitar a Yeimy a su casa luego de salir del hospital.

Su presencia no fue bien recibida, y por eso, Yeimy le pidió que fueran a otra parte de la casa para no incomodar a los demás.

Y justamente, cuando estaban saliendo de la casa hacia una zona verde, Charly, o mejor dicho, Carlos, se golpeó fuerte en la cabeza por no medir la altura y encontrarse con una especie de marco.

Cuando sucedió el momento, Carlos solo atinó a decir muerto de la risa: “Toma tu totazo”.

Y aunque en un comienzo fue una historia, lo cierto es que esta ha sido compartida por diferentes perfiles. Por supuesto, los comentarios no se han hecho esperar, muchos asegurando que no tenían idea de lo sucedido y que no se fijaron bien en el instante.

Las imágenes que son para risas las podrá ver a continuación:

El ‘totazo’ de Carlos Torres en una escena de La reina del flow que no fue bien editada

Además de Carlos Torres, la novela es también es protagonizada por Carolina Ramírez, quien precisamente le da vida a Yeimy Montoya.

En esta nueva temporada Yeimy comienza odiando a Charly.

Pero poco a poco comienzan a cambiar sus sentimientos cuando descubre que él busca que ‘Manín’ caiga y que se vaya para la cárcel.

La novela se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.

Y además de Carlos y Carolina, en la producción también participan actores como Juan Manuel Restrepo, Andrés Sandoval, Mariana Gómez y Adriana Arango.