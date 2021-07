De seguro no la conocía, pero ella es Katty, la guapa esposa de ‘Juancho’ de La reina del flow.

La novela de Caracol estrenó su segunda parte hace unos meses, y desde ese momento se ha convertido en una de las producciones más vistas por los televidentes en el país.

En la producción un triángulo amoroso confunde a los espectadores. Es el de Charly, Yeimy y ‘Juancho’, y nadie sabe que pasará con ellos al final.

Al comienzo de la segunda temporada Yeimy y ‘Juancho’ estaban viviendo juntos como esposos, con una relación envidiable.

Sin embargo, desde que Charly salió de la cárcel y ‘Manín’ volvió a sus vidas, su amor comenzó a quebrarse.

En la actualidad, ambos están separados, y es que ‘Juancho’ está en la cárcel mientras que Yeimy se encuentra en el hospital.

En la vida real, ‘Juancho’ o mejor dicho, Andrés Sandoval, no ha tenido que sufrir tanto por el amor.

Y en realidad, muestra con orgullo el hermoso matrimonio que tiene con Katty Osorio.

Andrés es de esos que siempre está publicando fotos y videos junto a ella, y además, suele dedicarle bellos mensajes.

“Con tu luz llegaste un día y calmaste la tormenta. Me tomaste entre tus brazos para guiar mi vuelo desenfrenado y sin sentido, me invitaste a cerrar los ojos para hablar con Dios y así alejar la angustia de no saber vivir sin caer a diario”, es uno de esos mensajes que muchas quisieran que les dedicaran.

Los seguidores siempre están comentando en sus redes, felicitando a la pareja por irradiar tanto amor.

E incluso, se leen comentarios respecto a que ‘Juancho’ debería buscar a una Katty en la novela.

Cabe mencionar que entre ellos hay tanta química, que hasta trabajan juntos.

Por si no lo sabía, Andrés, además de actor, también tiene una productora. Y en ese proyecto trabaja con su esposa.