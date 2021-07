De seguro no conocía la historia sobre la cicatriz que le quedó a una actriz de La reina del flow tras accidentarse en una escena.

Se trata de Luna Baxter, quien en la producción le vida a Silvia, investigadora de la DEA que está detrás de ‘Manín’.

Fue ella misma quien contó lo que sucedió mientras estaba grabando con Carlos Torres, o mejor dicho, con Charly Flow.

“Está Silvia dentro del carro discutiendo con Charly, se abre el compartimento del carro, hay un arma y los dos como que peleamos por cogerla. En la mitad de la escena la cogí yo y con el plástico me corté durísimo el dedo y, de hecho, tengo una cicatriz en la mano”, le contó a Pulzo.

Sin embargo, ese no fue el único momento maluco que vivió mientras grababa.

Y es que, por una gastroenteritis, terminó en el hospital.

“Teníamos un plan de rodaje de escenas muy importante y el primer día amanecí con una gastroenteritis terrible, me metí un purgante, y eso fue lo peor. Hay una escena, que ya salió, y es tanto el miedo que le tengo al momento, porque me acuerdo cómo fue, que no he sido capaz de verla. Era una escena muy importante para mi personaje, donde Silvia le está contando a Charly que ella también es del barrio y quería estar de su lado. Pero me tocó interrumpir los ensayos porque me sentía mal. Apenas grabamos esa escena no pude más y estuve hospitalizada en Medellín”.

En la producción de Caracol, Silvia comienza siendo la abogada de Charly y al parecer, también trabaja para ‘Manín’.

Sin embargo, con el pasar de los días ella le confiesa a Charly que es infiltrada de la DEA y que quiere que él le ayude para hacer caer a su tío.

Además, Silvia también termina enamorándose de Charly, aunque en el fondo sabe que este no es correspondido, pues él ama a Yeimy.