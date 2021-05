La novela ha generado muchas sensaciones entre los televidentes, y por ejemplo, una actriz de La reina del flow 2 ha recibido horribles mensajes por sus escenas candentes con Carlos Torres.

La producción de Caracol se estrenó hace un par de semanas presentando a un Charly Flow saliendo de la cárcel.

Y justamente, muy cerca suyo tiene a Silvia, su abogada.

Desde un comienzo los televidentes notaron que ella estaba bastante interesada en él, y finalmente, pasaron de los besos a algo más.

Quien le da vida a este personaje es la actriz Luna Baxter, quien le contó a Noticias Caracol que ha recibido comentarios muy feos, y todo por tener escenas románticas con Carlos Torres. Mensajes provenientes de personas que confunden la realidad con la ficción.

“‘Malnacida, no te metas con Carlos que el es mío’. Ese tipo de mensajes me llegan todo el tiempo.Yo se los mando a él y le digo: ‘Mire, mire, si me pasa algo es su culpa'”, contó la actriz en medio de risas.

Pero además de eso, la famosa colombiana también contó cómo llegó a la producción.

La llamaron cuando se encontraba en Ciudad de México y le pidieron tener la caballera oscura, en un momento en el que estaba rubia.

“Me querían ver pelioscura. Usé pelucas hasta que por fin me lo oscurecí”.

Luna también habló de una duda que tienen los espectadores y que le preguntan todo el tiempo en sus redes sociales: “Muchos me preguntan que si es buena o mala, pero ese es el picante del personaje”.

La reina del flow es emitida de lunes a viernes a las nueve de la noche.

Y además de Carlos Torres, la producción también es protagonizada por Carolina Ramírez, quien le da vida a Yeimy Montoya.