Si no lo ha visto, le contamos que Carla Giraldo le lanzó pulla a Liss Pereira y volvió a encender las redes.

Tras una entrevista y una pelea en MasterChef Celebrity, quedó más que claro que ambas famosas no se la llevan bien.

Sin embargo, Carla publicó una historia que volvió a dejar claro que ellas no pueden ser amigas, porque simplemente, no se la llevan bien.

Un seguidor le preguntó a la actriz a quién prefería, si a Alicia Machado o Liss Pereira.

Y Carla, decidió responder a la pregunta, asegurando que era Alicia.

“No es preferencia. Es lo que es. Eres o no eres compatible”, fue su respuesta, y de paso, publicó una foto junto a la exreina.

Muchas personas han compartido la historia y ya han empezado a aparecer varios comentarios.

Y los fanáticos afirman que con este mensaje, le lanzó una pulla a Liss respecto a que “ella no va con la trampa”.

Recordemos que hace unos días, en una entrevista con Bravíssimo, Carla contó cómo había pillado a la humorista haciendo trampa.

“En unos capítulos que no han mostrado dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto y cuando yo volteo a ver ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, y yo le dije: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó.

MasterChef es uno de los programas más vistos durante el fin de semana, de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

Para su versión 2021, la producción volvió a contar con la presentación de Claudia Bahamón.

