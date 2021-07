Con un mensaje en sus redes sociales, Andrea Serna ya se comenzó a despedir del Desafío y puso nerviosos a los televidentes.

Este año, uno de los programas más vistos es el Desafío, reality de Caracol que se grabó en Colombia para su edición 2021.

A pesar de la pandemia y los retos que implicaba grabar un reality de este tamaño, el canal se animó a hacer una versión biosegura donde se aislaron todos los participantes, presentadores y producción.

Y aunque el programa ha tenido buena recepción, no han faltado las críticas pues la competencia de años anteriores ha sido en el mar, las playas y la selva, cosa que han extrañado los televidentes.

Aun así, hubo nerviosismo cuando Andrea Serna comenzó a despedirse del Desafío, que ya se acerca a su recta final.

“¿Les digo algo? Soy persona de pocos apegos (con el tiempo me he vuelto así) pero, después de vivir meses tan intensos grabando The Box, sentir que el final está cerca, aunque me emociona por conocer el desenlance, me da durito. Explorar este formato ha sido una de las experiencias más fascinantes de mi carrera”, escribió la presentadora.

Este fue su mensaje completo:

“El final está cerca”: Andrea Serna ya se comenzó a despedir del Desafío y puso nerviosos a los televidentes

Aunque todavía no se conoce la fecha del final del Desafío The Box, los televidentes se comienzan a preguntar desde ya quiénes serán los ganadores.