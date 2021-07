En las redes, Adriana Betancur se sinceró y reveló por qué no puede recibir el riñón de un seguidor.

La presentadora colombiana se ganó el corazón de los televidentes tras su participación en Muy buenos días.

Y es que estando allí, muchos conocieron los problemas de salud que la han perseguido durante la mayoría de su vida.

Debido a una insuficiencia renal, Adriana tuvo que recibir un trasplante de riñón.

Y ahora, vuelve a dar de qué hablar por otra noticia lamentable, y es que necesita de nuevo un trasplante.

En medio de una conversación con Lo sé todo, reveló que este tipo de cosas suelen suceder, pues el cuerpo no termina de recibir bien el nuevo órgano.

Y aunque ella ha estado cerca de siete años con el trasplante, lo cierto es que hay varias personas que pueden durar mucho más que eso con un órgano ajeno a su cuerpo.

“Tengo días en que lloro, en que me deprimo, tengo días muy duros, pero les quiero compartir también que en las salas de espera me encuentro con pacientes que no tienen recursos ni siquiera para coger un bus e ir al médico. Yo lo único que les quiero pedir a todos es que sean donantes”, contó en el programa, buscando que las personas se concienticen respecto a la importancia de la donación.

Justamente, en las redes sociales muchos seguidores se han ofrecido a donarle un riñón.

Y aunque todos tienen buena fe, lo cierto es que la presentadora no puede recibir sus ofrecimientos.

De acuerdo con ella, esto es lo que sucede: “Ojalá fuera así de fácil, pero la ley colombiana no lo permite. En vida solo puede donarme mi familia y ninguno es compatible, por eso debo esperar un donante cadavérico”.

Captura de pantalla @adri_betancur03

