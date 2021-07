En medio de una entrevista y tras publicar unas impactantes fotos, Adriana Betancur confiesa que necesita un nuevo trasplante de riñón.

Adriana ha sabido ganarse el corazón de los televidentes colombianos.

Esto, desde que se hizo famosa siendo presentadora en Muy buenos días.

Allí los espectadores conocieron su talento para presentar, pero también, su dura historia de vida.

Y es que Adriana ha tenido que lidiar durante varios años con una insuficiencia renal.

Por eso, sus seguidores quedaron sorprendidos en los últimos días cuando subió una serie de fotos en las que se veía muy inflamada y aseguró lo siguiente: “Estoy en días complicados, pero sé que pasarán pronto”.

Tras publicar impactantes fotos, Adriana Betancur confiesa que necesita un nuevo trasplante de riñón

De inmediato comenzaron las especulaciones, respecto a que se encontraba mal de salud.

Ahora, en medio de una entrevista con Lo sé todo, la misma presentadora reveló cuál es su situación actual.

“Me dio una peritonitis, una inflamación en la cavidad peritoneal, y por una infección dejé de eliminar líquidos. Entonces llegué a pesar 10 kilos más, que era de puro líquido y toxinas que no podía eliminar”, confesó.

A Adriana la tuvieron que tratar con antibióticos y con diálisis para poder controlar la situación.

“Esa hinchazón que ustedes veían en mis ojos era pura agua. Era todo el líquido que estaba acumulado en mi cuerpo y que no podía salir”.

Adriana reveló que ya lleva más de diez días de tratamiento y aunque ya se siente y se ve mejor, lo cierto es que este no es el final del camino.

Y es que el trasplante de riñón que recibió hace siete años, ya no es bien recibido por su cuerpo, así que la solución es la realización de un nuevo trasplante.

Pero más allá de hablar de ella, Adriana aseguró que hay personas que necesitan recursos para poder salir adelante con sus enfermedades.

Por eso, se refirió a la donación como una solución a tantos problemas de miles de pacientes.

“Tengo días en que lloro, en que me deprimo, tengo días muy duros, pero les quiero compartir también que en las salas de espera me encuentro con pacientes que no tienen recursos ni siquiera para coger un bus e ir al médico. Yo lo único que les quiero pedir a todos es que sean donantes”.