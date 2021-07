En sus redes, Kimberly Reyes mostró su faceta ‘drag queen’ y dejó a varios con la boca abierta.

La actriz colombiana es una de las más queridas por los televidentes y seguidas en las redes sociales.

Por ejemplo, tan solo en su cuenta de Instagram tiene cerca de cuatro millones de fanáticos pendientes de su vida.

Fueron ellos quienes se dieron cuenta y comentaron una serie de fotos que publicó en los últimos días.

En las imágenes Kimberly se puede ver como una ‘drag queen’, dejando claro que puede meterse en la piel de cualquier ser humano.

La actriz subió las imágenes para celebrar un nuevo día del Orgullo LGBT.

Junto a las fotos publicó el siguiente mensaje: “Amé el pasado #pridemonth y estar en DRAG. No se imaginan cómo admiro este arte. El amor tiene muchos colores pero siempre será eso: A M O R. ¿Será que este año alcanzo a volver a disfrutar esta maravillosa experiencia? ¿Ustedes qué dicen?”.

Las fotos que se han robado el show en sus redes sociales las podrá ver a continuación:

En los últimos días la actriz también ha dado de qué hablar por un tema más personal.

La famosa se alejó de las redes sociales y reapareció para hablar de un momento difícil que estaba atravesando, respecto a sus emociones.

“Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir las expectativas de tantas personas y me olvidé de cómo ser feliz. Dejé que me invadieran las inseguridades con comentarios que se han ido sembrando en mí”, dijo en sus redes.

Y agregó: “No fueron días buenos, creo que todo el mundo se acostumbra a ponerse solo la máscara de felicidad para venir aquí, pero entendí que todo es un proceso. Está bien detenernos a contemplar el camino de la felicidad”.