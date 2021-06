En las redes, Kimberly Reyes se convirtió en protagonista de un “drama familiar” tras afirmar que pasa por un mal momento.

Durante esta semana la actriz reapareció en redes, tras algunos días desconectada.

La misma famosa confesó que estaba teniendo unos días tristes, pues se había dejado influenciar por algunos comentarios negativos de sus seguidores.

“Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir las expectativas de tantas personas y me olvidé de cómo ser feliz. Dejé que me invadieran las inseguridades con comentarios que se han ido sembrando en mí”.

Los comentarios no se hicieron esperar, y aunque muchos halagaron a la actriz por su sinceridad y le pidieron que se recuperara pronto de sus dolores espirituales, lo cierto es que otros internautas comenzaron a inventar chismes.

De acuerdo con estos supuestos fanáticos, Kimberly se sentía mal porque su matrimonio estaba en crisis.

Pero eso no fue todo. Y es que varias personas hasta aseguraron que pasaba por un mal momento por un problema familiar relacionado con un tío.

La misma Kimberly leyó todos estos comentarios llenos de mentiras y decidió hacer un video para aclarar la situación.

“Me impresiona la capacidad de la gente de asumir y de tratar de inventar ochocientos mil bochinches, porque uno no tiene derecho a sentirse mal, a tener una época en la que está enfermo, porque ya es que a uno le metieron la mano, que están tapando un escándalo con un tío, que la familia no sé qué”, aseguró muy indignada.

Y continuó: “Es una cosa brava, de verdad que la lengua es una cosa fuerte. Ahora uno no tiene derecho a tener unos días para uno. Busquen oficio, vayan a dormir”.