“Colapsé, me cansé”. Kimberly Reyes reapareció en redes y confesó la realidad que está viviendo.

La actriz colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Pero además de sus personajes, sus seguidores adoran cada una de sus publicaciones en redes.

Cada día suma más fanáticos, y por ejemplo, tan solo en Instagram tiene cerca de cuatro millones de seguidores.

Justamente, todos esos fanáticos se dieron cuenta de que no había vuelto a postear en las redes en los últimos días.

Preguntaron, preguntaron, hasta que por fin obtuvieron una respuesta.

La misma Kimberly aseguró que se cansó del qué dirán y de hacer felices a los demás por encima de ella.

“Creo que colapsé, me cansé de tratar de cumplir las expectativas de tantas personas y me olvidé de cómo ser feliz. Dejé que me invadieran las inseguridades con comentarios que se han ido sembrando en mí”.

La famosa colombiana aseguró que todavía no se siente bien, pero que ha entendido que todo tiene su proceso.

“No fueron días buenos, creo que todo el mundo se acostumbra a ponerse solo la máscara de felicidad para venir aquí, pero entendí que todo es un proceso. Está bien detenernos a contemplar el camino de la felicidad”.

“Colapsé, me cansé”: Kimberly Reyes se sinceró sobre el doloroso momento que vive

La actriz quiso compartir este momento con sus seguidores, sobre todo con aquellos que están atravesando por la misma situación.

Además, les dio un mensaje positivo, asegurando que todo volverá a la normalidad. También les pidió que se amen primero a ellos mismos para después poder amar a los demás.

“Tranquilo, todo pasa, todo se renueva, todo cambia y ahí estarás tú, para deleitarte con las vueltas que has dado para convertirte en mariposa”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos apoyando a la actriz y esperando que regrese pronto a la redes con el humor y la sinceridad que siempre la han caracterizado.