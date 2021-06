En medio de una entrevista y luego de su paso por el Desafío, Mary Méndez contó si todo es libreteado.

La presentadora es muy querida y siempre genera comentarios durante los fines de semana.

Esto, debido a que es una de las presentadoras estrellas de La Red en Caracol.

Sin embargo, en los últimos días ha dado de qué hablar por otro tema. Y es que Mary fue invitada al reality para hablar con los participantes.

Todo se dio luego de que Beta ganara un Desafío de sentencia, premio y castigo.

Su premio fue pasar un tarde con ella, conversar, comer y más.

Y es que la presentadora también es muy reconocida por ser muy entregada al mundo fitness, así que les dio varios consejos para comer bien sin necesidad de pasar hambre.

Todos los participantes quedaron felices con su visita, pero además de eso, Mary fue invitada a Día a día, para hablar de su experiencia.

“La gente dice: ‘Sí, es que soy superdeportista, superfit’, hasta el momento en el que uno entra a ese lugar y se da cuenta de las condiciones climáticas, el calor no se lo pueden llegar a explicar, el polvero, la noche con el frío. ¿Se imaginan a esta gente pasando hambre? Te voy a decir una cosa, yo hago ayunos por placer, pero que a mí me digan: ‘No hay comida’, me privo”, contó con la sinceridad que siempre la ha caracterizado.

Justamente, hablando sobre ese tema, reveló que todo lo que se muestra en el reality es cierto, como por ejemplo, que ellos pasan varios días sin probar bocado.

“Yo les pregunté a ellos si es verdad que esto es tan agreste como lo muestran en televisión, y me dijeron: ‘La gente piensa que de pronto en la producción nos dan un poquito de comida. ¡Nada, aquí no se ve nada!’. Aquí, si de verdad es sin comida, es sin comida, si es sin agua, es sin agua”.

El Desafío es en la actualidad la producción más vista en Colombia, de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

El reality ya se encuentra en su recta final y dentro de poco empezarán las ansiadas semifinales, a las que muy pocos participantes llegarán.

Este año la producción tendrá dos ganadores: un hombre y una mujer que tendrán que dividirse un premio de 800 millones de pesos.