En las redes han dado de qué hablar unas frías palabras de ‘Mono’ sobre Karol que muchos tomaron como una ruptura.

Varios televidentes quedaron tristes con la salida de ‘Mono’ del reality de Caracol.

Muchos le estaban haciendo barra para que superara a Esteban, pero lo cierto es que no lo logró.

‘Mono’ iba más adelantado que su contrincante en la prueba. Sin embargo, perdió el impulso en la última parte: armar un dominó que pudiera caer perfectamente y que tocara una campana.

Luego de su salida varios espectadores aseguran que lo extrañan, y otros se han preguntado respecto a su relación con Karol.

Justamente, de eso habló con el canal colombiano luego de su salida, aunque sus palabras no fueron las que muchos esperaban.

“En estos momentos no nos hemos visto.Estamos tomando la iniciativa de hacer el reencuentro. Hay algunas cosas por arreglar, por concretar. Entonces, el tiempo dirá que nos tiene, qué hay preparado para los dos”.

De acuerdo con ‘Mono’, por ahora está concentrado en pasar tiempo con su familia y celebrar con ellos este gran logro que fue su paso por el reality.

“Ya llegará el momento en donde se concretará lo que fue la relación con Karol”.

Frías palabras de ‘Mono’ sobre Karol dan a entender que todo terminó tras su salida del Desafío

Cabe mencionar que la pareja tuvo una relación antes de entrar al reality.

Sin embargo, esta terminó debido a varias razones tóxicas.

“En el transcurso de nuestra relación, sí, ha habido infidelidad de parte y parte. Cuando uno quiere, uno no es infiel, pero hay cosas o hechos que hacen que uno diga esa persona no es para uno o la inmadurez del momento hace que uno tome malas decisiones y no haga la correcto, lo que dicta el corazón”, reveló Karol en medio de una entrevista con La Red.