La presentadora se desahogó en una transmisión en vivo en Instagram luego de que Juan Diego Alvira le preguntara por el fin de su matrimonio con Camilo Montoya en 2006. Laura Acuña recordó entre lágrimas que Jota Mario ha sido un “ángel” en su vida.

La presentadora estaba pasando una situación muy difícil debido a su separación. Laura Acuña recordó consejo que le dio Jota Mario en un momento decisivo para su carrera.

En una entrevista por Instagram con el también presentador Juan Diego Alvira, Laura Acuña recordó a sus seguidores lo importante que fue el fallecido Jota Mario Valencia en su carrera profesional.

Y en que Valencia fue muy importante también como amigo, sobre todo cuando ella estaba pasando por el difícil momento de la separación de Camilo Montoya

En ese entoces Laura Acuña no sabía cómo lidiar con la exposición de su vida al público, por lo que se sentía muy atacada por su decisión de separarse, lo cual le generaba mucha presión de los medios de comunicación y de la opinión.

Laura Acuña recordó entre lágrimas que Jota Mario ha sido un “ángel” en su vida

De acuerdo con Acuña, en esos momentos fue muy criticada por su decisión y se sentía “derrotada y fracasada”. Fue allí cuando, aseguró en el ‘live’ de Instagram, Jota Mario Valencia se convirtió en “un ángel en mi camino”.

“Justo en esos momentos que yo no tenía familia acá [en Bogotá], no tenía a mis papás, no tenía a mis hermanos, yo estaba muy sola aquí y yo no acostumbraba a contar estas situaciones muy abiertamente, porque yo también me sentía derrotada y fracasada en ese sentido; yo sentía que no podía ser que me había quedado grande una situación”, le dijo la presentador a Juan Diego Alvira.

Con el llanto a flor de piel Acuña explicó que este le ayudó a superar el duro episodio que vivió frente a la opinión pública por su divorcio, por ejemplo diciéndole que no dejara su carrera como presentadora.

“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre muchas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer; y me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, sostuvo.

Acuña expresó que en aquella época se sintió tan “atacada” por su separación, que llegó a cuestionarse a sí misma por tomar tal “decisión de vida”, frente a lo cual, añadió, Jota Mario le dio un consejo que aún hoy recuerda.

“Él llego y me dijo: ‘no es así, tú tienes derecho a tomar tus decisiones, tú tienes derecho a equivocarte y tú tienes derecho a aprender, a vivir’”, evocó.

Deste entonces han pasado 16 años y hoy Laura Acuña está más vigente que nunca. De hecho será la presentadora de La voz kids y La voz senior próximamente.