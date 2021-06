En sus redes sociales, Laura Acuña mostró una faceta oculta de Jota Mario en una foto.

Ya se cumplieron dos años de la muerte del presentador colombiano.

Los televidentes todavía no pueden creer que ya no esté, y por supuesto, sus seres queridos tampoco.

Para nadie es un secreto que Laura fue una de las mejores amigas del presentador.

La famosa siempre lo recuerda con cariño y por supuesto, no iba a pasar por alto la llegada del segundo 6 de junio luego de su muerte.

La presentadora publicó una foto junto al siguiente mensaje: “Qué falta nos haces. TODA, EN TODO Y PARA TODO. ¿Qué andarás haciendo por allá?”.

Pero más allá del mensaje, lo que se robó toda la atención fue la foto.

En la imagen Jota Mario se encuentra en una iglesia leyendo unas palabras de la Biblia.

Los comentarios fueron muchos, asegurando que, aunque sabían de su amor por los ángeles, no tenían idea de que fuera un hombre entregado a la iglesia Católica.

La foto que ya suma cerca de 60 mil likes la podrá ver a continuación:

Laura Acuña mostró una faceta oculta de Jota Mario en una foto

Además de Laura Acuña, la hija y la esposa de Jota Mario también recordaron al presentador durante el fin de semana.

“Cuánto te extraño… cuánto deseo que no te hubieras ido… pero también entiendo que así debía ser, que mi camino ahora lo debo construir sola. Te siento en todas partes porque así pase el tiempo no he podido y no quiero aprender a vivir sin ti. Jota Mario Valencia, tú también eres mi amor”, escribió Gineth Fuentes, quien fue su esposa.

Por otro lado, María José Valencia escribió lo siguiente:

“Hoy hace dos años no me cabía la angustia en el cuerpo, sintiendo que algo ya no cuadraba. El día después sentí el vacío y confusión más grandes que he sentido en toda mi vida, sin entender cómo podía yo seguir en un mundo del que tú ya no hacías parte. Te amo, viejo. Te extraño todos los días, pero la admiración sigue intacta”.