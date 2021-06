Laura Acuña recordó con cariño consejo que le dio Jota Mario en un momento decisivo para su carrera

La presentadora estaba pasando una situación muy difícil debido a su separación. Laura Acuña recordó consejo que le dio Jota Mario en un momento decisivo para su carrera.

En una entrevista por Instagram con el también presentador Juan Diego Alvira, Laura Acuña recordó a sus seguidores lo importante que fue el fallecido Jota Mario Valencia en su carrera profesional.

Y en que Valencia fue muy importante también como amigo, sobre todo cuando ella estaba pasando por el difícil momento de la separación de Camilo Montoya

En ese entoces Laura Acuña no sabía cómo lidiar con la exposición de su vida al público, por lo que se sentía muy atacada por su decisión de separarse, lo cual le generaba mucha presión de los medios de comunicación y de la opinión.

“Yo sentía tanta presión y tanta cosa, y tanta tensión sobre todo lo que hacía o no hacía, o lo que decía o no decía; había un chismerío terrible de cosas que nunca pasaron, un millón de cosas, que yo decía ‘yo no puedo con esto’”, evocó Acuña.

Dicha situación ocurrió en 2006, y también la llevó a pensar en aprovechar su título como abogada para cambiar de rumbo su carrera profesional y dejar los medio de comunicación.

“Hubo momentos muy felices en esa carrera y en lo que llevaba, pero yo no puedo con esto. Esto es un medio muy difícil, la gente es muy difícil, los compañeros son difíciles, todo es difícil, entonces yo no quiero más”, le dijo la presentadora a su colega Jota Mario en ese entonces.

Sin embargo, Valencia le contestó diciéndole “qué desperdicio de talento el tuyo, qué desperdicio de ser humano el que podemos conocer, porque es que tú apenas estás comenzando”.

y Además le dijo:

“El día que dejes de hacer algo, hazlo porque no te hace feliz, hazlo porque definitivamente a ti ya no te gusta, porque no te mueve, pero no empujada por nadie. Nunca tomes decisiones empujada por nadie o por sentir la presión de alguien”.

Deste entonces han pasado 16 años y hoy Laura Acuña está más vigente que nunca. De hecho será la presentadora de La voz kids y La voz senior proximamente.