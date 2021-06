A participante de ‘MasterChef Celebrity’ le llueven críticas por unas “odiosas” palabras que le dijo a otra famosa

En las redes, a una participante de MasterChef Celebrity le llueven críticas por unas “odiosas” palabras que le dijo a otra famosa.

Se trata de Catalina Maya, quien tras ganar un reto creativo se convirtió en líder en una nueva prueba grupal.

Ella se encargó de escoger a los integrantes del equipo rojo, y aunque parecía que no quería estar con Alicia Machado, le tocó.

Alicia se encargó de hacer una salsa para uno de los platos que presentarían.

Y aunque le dijeron que su salsa iría en todos los platos, lo cierto es que no fue así.

En unas primeras imágenes se pudo escuchar a Viña Machado y Catalina hablando de las salsas que hicieron Alicia y Julio Sánchez Cóccaro.

Viña aseguró que la salsa de Alicia quedaba perfecta para el cerdo, pero en cambio, Catalina afirmó que estaba muy salada y que era mejor la de Julio.

Más tarde, ya de vuelta a la cocina y dialogando sobre lo sucedido, Christopher Carpentier preguntó por la salsa, pues según él, había quedado muy rica.

Catalina contó que la salsa de Alicia no había estado en todos los platos y que en realidad, había estado solo en tres platos, aunque nunca especificó por qué tomó la decisión.

Detrás de cámaras, Alicia afirmó que le había dolido un poco, pero no dijo nada más. “Yo no sabía. Yo pensé que sí la había usado en todos los platos. Me duele el corazón”.

Sin embargo, Catalina sí estalló y aseguró lo siguiente: “A mí eso no me quita el sueño. El que quiera llorar que vaya y llore. Vaya y séquese los mocos a otro lado, pero en mi equipo no”.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos televidentes aseguraron que Catalina había exagerado porque en realidad, Alicia nunca ahondó en el tema.

Además, aseguraron que Catalina fue grosera y para rematar, fue “prepotente” pues solo confió en su gusto, a pesar de que Viña le dijo que la salsa estaba rica.

El polémico momento lo podrá ver dando clic en el siguiente enlace y viendo el video desde el minuto 2:28:

