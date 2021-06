El apasionado beso entre Jéssica Cediel y Lokillo que tiene a varios comentando

Si va al cine, tenga en cuenta que se encontrará con un apasionado beso entre Jéssica Cediel y Lokillo en la película Mi otra yo.

Hace unos días se estrenó en la salas de cine esta cinta que tiene como protagonista al humorista.

Se trata de su debut en la pantalla grande y al doble, y es que tuvo que interpretar a dos personajes: Jimmy y Paola.

En la cinta Lokillo está acompañado de unas hermosas y talentosas actrices, y en la lista está Jéssica Cediel.

En medio de una conversación con Día a día, la presentadora y actriz contó que en la cinta se dará un beso con el comediante.

Además, reveló un curioso momento antes de filmar el momento:

“Antes de grabar la escena le dije a Lokillo que no me fuera a meter la lengua, ya que eso no se hace en el cine y la televisión. Sin embargo, cuando el director dijo acción, este me metió la lengua. No podíamos de la risa”.

En medio de una conversación con Publimetro, Lokillo contó que también se dará un beso con un hombre.

Ese fue uno de sus retos más grandes en la producción.

“Sin duda alguna, una de las pruebas más difíciles para mí fue un beso que hay con otro hombre. Interpretando a Paola llega el momento en el que me tengo que besar con un sujeto, y pues en la vida real nunca lo había hecho. Lo realmente triste fue que me quedó gustando y él no me dio el teléfono. ¡Mentira! La verdad fue todo un reto y sudé más que cuando me di un beso con Jéssica Cediel, ¡que es una de las mujeres más cotizadas del país!”.