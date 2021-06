En sus redes, Pipe Bueno reveló qué sintió al tener tan cerca a Jéssica Cediel y junto a Luisa Fernanda W.

En los últimos días los famosos han dado de qué hablar.

Y han sido centro de los comentarios pues varios seguidores quedaron con la boca abierta al ver que Jéssica y Luisa se habían reunido en la casa de la influenciadora y en presencia de Pipe.

Además, la reunión no fue fortuita, pues ambas celebridades aseguraron que estaban preparando varios proyectos juntas.

Muchos fanáticos no podían creer el encuentro, teniendo en cuenta que Jéssica y Pipe tuvieron una relación amorosa durante varios años.

Incluso, algunos más extremos aseguraron que “así empezaban las historias de ‘cachos'”.

Muchos comenzaron a preguntarle a los tres famosos si se habían sentido cómodos.

Jéssica fue una de las primeras en responder, asegurando que todo era cuestión de madurez.

“Es muy fácil. Cuando uno termina una relación en paz todas las cosas se dan para bien, con cariño, con respeto y agradecimiento, y eso es lo que tengo yo hacia Pipe”, afirmó.

Además, aseguró que la influenciadora es una excelente persona.

“Luisa es adorada, nosotros habíamos hablado antes por teléfono en varias oportunidades y no nos conocíamos personalmente hasta el viernes. Es una mujer espectacular con una vibra divina y la amé”.

Ahora, quien respondió a los comentarios fue Pipe, quien también decidió dejar las cosas claras.

A través de algunas historias afirmó lo siguiente:

“Eso es muy fácil. Jéssica es una muy buena amiga. Luisa y ella ya se habían conocido por teléfono y se dio la oportunidad de que vinieran a conocer al niño, con mi comadre Vaneza (Peláez). Me sentí bien, con buenos amigos y me sentí muy halagado por los hombres porque muchos me escribieron que soy un champion (campeón)”, dijo entre risas.

Además, aquella respuesta la dio junto a Luisa Fernanda, para acabar con toda clase de rumores.