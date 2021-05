“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas”: la grave denuncia de Kimberly Reyes

“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas”. Eso aseguró Kimberly Reyes en sus redes sociales tras hablar de una reina.

La actriz colombiana es una de las más seguidas en redes sociales.

Tan solo en Instagram tiene cerca de cuatro millones de fanáticos que están pendientes de su vida.

Y justamente, por ser tan seguida, fue fuertemente criticada luego de que hiciera un comentario sobre la Señorita República Dominicana en Miss Universo.

“No supero que Dominican Republic no se ha dejado caer ese postizo de cola de caballo”, fue el comentario que desató toda clase de comentarios, la gran mayoría de dominicanos molestos por su manera de hablar sobre su reina.

Y aunque debido a las negativas el comentario fue borrado, lo cierto es que fue tarde porque se hizo viral.

El tema se ha hecho cada vez más grave, y es que la actriz ha recibido hasta amenazas de muerte por el comentario.

Por eso, decidió hablar de la situación en algunas historias y pedir que paren con los comentarios tan delicados.

“Estoy recibiendo mensajes de muerte, amenazas… Lamento que el tuit de alguna manera haya ofendido a algunas personas. De verdad que pido mil disculpas a cualquier persona que haya sentido que critiqué a su candidata”, aseguró bastante triste.

Además, Kimberly aseguró que las amenazas también llegaron a su esposo y a algunos familiares. “No hay necesidad de decir cosas tan feas y tan horribles”, agregó.

Lo dicho por la famosa colombiana lo podrá ver a continuación:

Además, la actriz también dejó claro que no escribió el trino para criticar, sino solo porque quería ver a la candidata con el pelo más suelto.

“Debo decir que ella fue una de mis candidatas favoritas y cuando hice el tuit no me referí a nada ofensivo o en contra de ella, sino que quería verla sin el postizo de cabello, que se lo hubiera soltado. Me parece preciosa y me hubiera encantado verla brillar más en la gala final”.