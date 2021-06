Una famosa revista colombiana habló del agarrón entre dos famosas de MasterChef Celebrity que ocurrió detrás de cámaras.

De acuerdo con Vea, las protagonistas de la discusión fueron Carla Giraldo y Alicia Machado.

Al parecer, todo se habría dado por una mala actitud de la exreina.

“Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”.

Algunos televidentes que han leído la publicación no han dudado en comentar.

Ellos han asegurado que no es raro que estoy haya pasado con Alicia, pues su personalidad ya se sintió en los primeros capítulos y no mostró lo mejor de ella.

Recordemos que en la última prueba grupal ella no dejó hablar a Liss Pereira, quien quedó a cargo por unos minutos mientras Diego Camargo y otros compañeros iban a pescar.

Por su manera de responder, parecía que Alicia no estaba de acuerdo con que le dieran órdenes y finalmente hizo el postre que quiso y sola.

El agarrón entre dos famosas de MasterChef Celebrity que ocurrió detrás de cámaras

#SuperLike | #VIDEO | En los primeros cuatro capítulos de #MasterChefCelebrity se vivieron muchas emociones y también dejaron al primer concursante eliminado 🍳⬇️https://t.co/gpJ7IOcX6E — Canal RCN (@CanalRCN) June 8, 2021

Por ahora ni Carla, ni Alicia, ni RCN, han salido a hablar sobre el tema o a desmentirlo.

Sin embargo, muchos quieren saber la verdad y esperan que alguno comente el incidente.

Además de Carla y Alicia, los famosos que estarán este año en MasterChef son: Carlos ‘Pity’ Camacho, Julio Sánchez Cócaro, Viña Machado, Catalina Maya, Emmanuel Esparza, Ernesto Calzadilla, Endry Cardeño, Gregorio Pernía, Lorna Cepeda, Mario Espitia, Francy, Ana María Estupiñán, Lucho Díaz, Liss Pereira, Diego Camargo, Frank ‘El Flaco’ Martínez y Freddy Beltrán.

No obstante, se debe mencionar que durante el pasado fin de semana ya hubo un eliminado: Francy.

La cantante tuvo el peor plato, pues su sopa de pescado aún parecía cruda.