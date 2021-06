En las redes, Valerie Domínguez sorprendió a varios al mostrar su abdomen plano a pocos días del parto.

Hace algunos días la presentadora colombiana dio a conocer la noticia del nacimiento de su primer hijo, Thiago.

Lo hizo con un encantador mensaje que conmovió a varios.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”.

Ahora vuelve a ser centro de los comentarios al mostrar nuevas imágenes de su cuerpo, ya comenzando una rutina de ejercicios para volver a tonificar su figura.

Muchos quedaron sorprendidos al ver que su abdomen se veía muy plano.

Y justamente, haciendo referencia al tema, la misma Valerie hizo una reflexión respecto al cuerpo y cómo lo vemos.

“Recientemente subí un video literalmente recién parida y me sorprendí con la cantidad de comentarios positivos en los que me felicitaban por ‘haber subido un video en el que aún tenía pancita y que no esperé a estar perfecta para mostrar mi cuerpo’. Siendo sincera, lo subí sin pensar en eso. Simplemente quise compartir un lindo momento de conexión con mi hijo y mi esposo al día siguiente del parto y el primer día de Thiago”, empezó.

Y continuó: “El protagonista de esta historia terminó siendo mi cuerpo desde su forma y no desde su función, que es el verdadero héroe de la historia. Escribo esto para decirles que la relación con nuestro cuerpo debe ir más allá de una forma o de un estereotipo”.

