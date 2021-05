En sus redes sociales, Valerie Domínguez muestra por primera vez la carita de su hijo con un adorable video.

La presentadora dio a luz hace un par de días al pequeño Thiago.

Fue ella misma quien se encargó de dar la noticia con un conmovedor mensaje:

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida. Que loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”.

Sin embargo, no había mostrado el rostro del pequeño, hasta ahora.

Y es que, a través de sus redes sociales decidió publicar un video del “antes y después de Thiago”.

Las graciosas y tiernas imágenes comienzan cuando Valerie todavía está embarazada.

Valerie y su pareja, Juan David ‘el Pollo’ Echeverry, abren una puerta y salen. Allí se ven felices con su bebé en la pancita, sin embargo, después Valerie se muestra un poco asustada, dando a entender que se acerca el nacimiento, y se encierran en una habitación.

Segundos después abren de nuevo la puerta, ya con Thiago entre sus brazos y vestido como un pollito. Justamente, en ese momento la pareja muestra muy de cerca el rostro del pequeño, quien es encantador.

Las imágenes que tienen felices a los seguidores de la pareja las podrá ver a continuación:

Valerie Domínguez muestra por primera vez la carita de su hijo con un adorable video

La pareja mostró varios momentos en medio del largo trabajo de parto. Y es que Valerie tuvo que esperar más de 40 horas para poder tener a su bebé en los brazos.

“Tenemos cuatro centímetros de dilatación, las contracciones cada vez son más seguidas y demasiado fuertes. Les voy a decir una cosa, me rindo: vamos con la epidural, esto va para largo. No puedo aguantar, llevo demasiadas horas así”, se le escuchaba decir a Valerie en una de las imágenes que compartió.

Pero a pesar del dolor y el tiempo de espera, el pequeño nació en perfectas condiciones, y ambos pudieron regresar a casa muy rápido.