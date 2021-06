En las redes, un curioso mensaje de Lina Tejeiro dio a entender, para muchos, que ya tiene nuevo amor.

La actriz colombiana se ha robado la atención de los televidentes por su belleza y talento.

Pero además de eso, muchos también la siguen en redes, pues aman su creatividad y humor.

Sus seguidores están pendientes de ella tanto en Twitter, como en Instagram, y precisamente, han estado comentando un trino que publicó hace poco.

Se trata de un corto mensaje en el que afirma: “Él y el dulce son mi debilidad”.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, muchos preguntándole si ya tiene un nuevo amor.

Los seguidores de la actriz tienen muchas dudas, y hasta han llegado a preguntarle si se trata de otro famoso colombiano.

Sin embargo, por ahora Lina no se ha referido al tema.

El y el dulce son mi debilidad. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 8, 2021

Cabe mencionar que luego de las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, muchos han relacionado a la actriz con Llane, exintegrante de Piso 21.

No obstante, ella dejó muy claro que solo lo ve como un amigo.

“Es muy gracioso porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, aseguró en sus redes.

Más tarde, Llane también confirmó que solo son amigos, aunque no se cerró a la idea de tener una relación con ella más adelante.

Esto fue lo que dijo en medio de una conversación con Pulzo:

“Esa pregunta es muy comprometedora. Somos superamigos, no tenemos nada. Ella es muy bonita, me parece una mujer hermosa. Yo dejo fluir las cosas, pero hasta el momento somos amigos y en el futuro… yo ni siquiera pienso en eso, pero le mando un abrazo y es hermosa esa mujer”.