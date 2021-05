En las redes, Lina Tejeiro confesó que RCN la dejó “vestida y alborotada” y le canceló un contrato un día antes de empezar una novela.

Lina es una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

Pero además de eso, también es una de las más comentadas en las redes sociales.

Tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de 7 millones de seguidores que están pendientes de sus publicaciones.

Justamente, fueron ellos quienes se dieron cuenta de una revelación de la actriz.

En las historias, un fanático le preguntó si había perdido algún casting y si le había dolido.

La actriz, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad, reveló que, aunque no ha perdido ninguna audición, sí le cancelaron un contrato en RCN.

Eso sucedió exactamente para La Pola, novela que fue protagonizada por Carolina Ramírez y Emmanuel Esparza.

“Lloré horrible, había quedado en un personaje para una novela de RCN […] me habían mandado libretos, planes de grabación, y un día antes de grabar me llamaron y me dijeron, ya no eres tú”, contó.

De acuerdo con la actriz, en ese momento le dijeron que habían cambiado el perfil físico del personaje y necesitaban que se pareciera a otra persona. “Y yo no me parecía tanto a esa persona”.

En la actualidad, Lina es una de las actrices más pedidas y con más contratos.

Justamente, en algunos meses los televidentes la verán siendo parte del nuevo reality de RCN, ¿Quién es la máscara?

La producción se iba a estrenar el próximo 5 de junio, pero al parecer, debido a la problemática relacionada con la presentadora Alejandra Azcárate, el canal decidió aplazar su lanzamiento.

Recordemos que un avión vinculado con el esposo de la famosa fue incautado con varios kilos de cocaína.