En las redes se conoció el famoso exnovio de Lina Tejeiro que su mamá no soportaba.

La actriz colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Y es que además de su talento y belleza, sus seguidores aman su sinceridad.

Ahora, dejó claro que esta sinceridad viene de familia. A través de sus historias, les pidió a sus seguidores que le preguntaran a su mamá, Vibiana Tejeiro, lo que quisieran.

Uno de sus fanáticos le preguntó cuál de sus parejas no le ha caído bien. Vibiana no lo pensó dos veces y aseguró que: “Ni Sebastián Vega ni… no más”.

Además, más adelante, gracias a otra pregunta, reveló una de las razones por las que el actor no le caía bien.

“Se escapaba para ir a verse con el novio que no me gustaba”.

Esas escapadas tenían incluidas varias mentiras en las que estaba metido hasta el perro de la casa. “Iba a sacar a ‘Pocho’ al parque y se iba a ver con Sebastián”, agregó la mamá de la famosa.

Lina se defendió ante las palabras de Vibiana, asegurando que le tocó mentir mucho porque en su casa, literalmente, odiaban a Sebastián.

La actriz siempre ha hablado de forma cariñosa respecto a su relación con Sebastián Vega.

“Fue mi primer amor. Duramos como un año, año y alguito. Fue mi primer hombre”, reveló hace un tiempo en medio de una conversación con ‘Juanpis González’.

Sin embargo, este amor adolescente llegó a su final y la actriz vivió una de sus tusas más duras. Hasta se fue a vivir al extranjero para tomar distancia de este amor.

En la actualidad la actriz se encuentra soltera y está pasando por uno de sus mejores momentos hablando de su carrera profesional.

Hace poco filmó una película y un reality de RCN, y además, hace parte de la segunda temporada de Chichipatos, producción que se puede ver en Netflix.