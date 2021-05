En sus redes sociales, ‘Epa Colombia’ recordó cuando Alejandra Azcárate le dio palo y la trató de vándala.

La presentadora colombiana ha sido centro de los comentarios tras conocerse que un avión relacionado con su esposo fue incautado con varios kilos de cocaína.

En las redes muchos, tanto famosos como personas del común, han salido en su defensa, mientras que otros la han criticado.

Justamente, en las redes le preguntaron a ‘Epa Colombia’ qué pensaba de la presentadora.

Una pregunta justificada teniendo en cuenta que Alejandra le dio palo a la influenciadora luego de que se conociera que hizo daños en una estación de TransMilenio.

En ese momento Azcárate aseguró que: “No difundo el video de ‘Epa’ porque no le cabe el Colombia. La Fiscalía debe tomar acción frente a esa vándala. ¿Ese es el ejemplo de un figurín digital? Que esto nos sirva para replantear el concepto de lo que es un influenciador”.

No difundo el video de “Epa” porque no le cabe el Colombia. La fiscalía debe tomar acción frente a esa vándala. ¿Ese es el ejemplo de un figurín digital? Que esto nos sirva para replantear el concepto de lo que es un influenciador. — ALEJANDRA AZCÁRATE (@LAAZCARATE) November 23, 2019

Ahora que los papeles se han volteado, Daneidy Barrera aseguró lo siguiente:

“Yo no voy a hablar nada. Ella una vez habló mal de mí y me ‘pordebajeó’ cuando lo del TransMilenio. Yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quien hace con su vida un candelero. Normal”.

Muchos tomaron con gracia lo dicho por la famosa, mientras que otros aplaudieron que decidiera no hablar de ella como una manera de venganza.

‘Epa Colombia’ recordó cuando Alejandra Azcárate le dio palo y la trató de vándala

En medio de una entrevista con W Radio, Alejandra se refirió a la situación de su marido, asegurando que el avión no es directamente propiedad de su esposo, Miguel Jaramillo.

“El avión jurídicamente no le pertenece ni a mi esposo, ni a Fernando, ni a la empresa. Es un contrato en comodato, haz de cuenta como si estuviera en un arriendo por prestación de servicios. Pero en términos prácticos podemos decir que pertenece a la empresa, pero no es directamente de mi esposo”.

También le puede interesar: