En las redes sociales, Alejandra Azcárate bloqueó a famoso humorista y él lo mostró con orgullo.

Se trata de Hassam, quien siempre está dando de qué hablar por sus comentarios directos y cargados de humor negro en las redes sociales.

Justamente, volvió a generar comentarios luego de que mostrara en Twitter que Alejandra lo bloqueó.

Y aunque otro famoso lo hubiera callado, lo cierto es que Hassam decidió mostrarlo junto a un gracioso emoticón.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos preguntándole por qué la presentadora y actriz había llegado hasta ese punto. Sin embargo, Hassam no se refirió más al tema.

La famosa ha sido centro de los comentarios luego de que una avioneta, al parecer, a nombre de su esposo, fuera incautada con varios kilos de cocaína en Providencia.

La presentadora no se ha callado respecto al tema, y por el contrario, ha salido en defensa de Miguel Jaramillo.

“Mi marido no es un narcotraficante de octava, es un publicista honesto de primera”, reveló en medio de una entrevista con W Radio.

Y continuó: “Mi esposo no sabía que el avión estaba en vuelo. Mi esposo se entera cuando el socio recibe la llamada de lo que estaba pasando en ese momento”.

Además, aseguró que la avioneta no es propiedad directa de su esposo.

De acuerdo con ella, pertenece a la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, de la que él es representante legal.

“El señor Fernando Escobar, socio de mi marido, no es que haya prestado el avión. Uno no presta un avión como si fuera un juguete. Eso sería inverosímil y absurdo. La empresa cuenta con cinco pilotos autorizados por Aerocivil, pilotos que no tienen arraigo laboral con la empresa ni son contratados por nómina, sino que se contrataban de manera independiente para realizar vuelos dentro del orden privado”.