Si se perdió sus palabras, le contamos que Luly Bossa le dio palo a Iván Duque en una entrevista y se mostró muy arrepentida de votar por él.

La actriz colombiana es muy querida por los televidentes.

Y es que, además de su talento y belleza, sus seguidores aplauden su buen humor y sinceridad.

Durante el fin de semana fue entrevistada por ‘Diva Rebeca’, y además de hablar de su vida, también se refirió a la situación social y política actual.

En aquella conversación dejó clarísimo que se arrepiente de haber votado por el actual presidente del país, y le dedicó un par de palabras.

“Anda, cómo me equivoqué. He tenido ganas de poner un trino y decir: ‘¿cómo rayos me pude haber equivocado tanto con esta cosa?’. Yo sé que le ha pasado a millones de personas. Qué desconecte, qué mundo fantasioso en el que vive. Que le den la guitarra y se vaya. Qué desengaño, una traición. Terrible, qué mierda, ¿cuántos muertos más? Es muy difícil tratarlo con misericordia”.

Lo dicho por la actriz colombiana lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 3:44:

En la actualidad, Luly hace parte del elenco de Lala’s Spa, novela que se emite de lunes a viernes a las diez de la noche por RCN.

En la producción le da vida a Nelcy, la mamá de la protagonista, quien intenta salir adelante con su hija.

Ambas tienen una millonaria deuda con el gota a gota del barrio, así que tienen que trabajar muy duro a diario para pagarle y no perder su querida sala de belleza, o como ellas le llaman: Spa.

Los comentarios en las redes no se han hecho esperar, muchos asegurando que la actriz colombiana hace un personaje bueno y dulce, muy parecido a ella.