Los presentadores de ‘Día a día’ que no se pueden ver ni en pintura y les tocaba aparentar en el set

Tras una entrevista, ahora muchos hablan de los presentadores de Día a día que no se pueden ver ni en pintura y les tocaba aparentar.

Se trata en específico de Agmeth Escaf y Catalina Gómez, quienes trabajaron juntos hace varios años en el programa de Caracol.

Y fue el mismo Agmeth quien hizo la confesión en medio de una entrevista con Lo sé todo.

Esta entrevista sucedió a comienzos de año, pero se ha hecho viral en los últimos días.

Allí, el presentador habla de sus negocios, relacionados con la comida, que tuvieron muchas pérdidas debido a la pandemia.

Justamente, hablando de este tema, aseguró que en este tipo de situaciones se conocen a los verdaderos amigos, pues muchos de ellos se alejaron.

Además, se refirió a los verdaderos amigos que ha hecho trabajando en televisión.

“En nuestro negocio son pocos los amigos que realmente nos quedan, de resto somos compañeros… y como compañeros, estamos un día juntos, el otro no, y no pasa nada. Me corto las venas por dos o tres personas que me decepcionaron hace un tiempo”.

En ese momento la presentadora de Lo sé todo le hizo un pregunta que Agmeth respondió con risa, dejando claro que entre ellos nunca ha habido una buena relación, y menos, durante su tiempo juntos en el magazín de la mañana.

“¿De pronto en un momento crítico de pandemia te dieron ganas de llamar a Catalina Gómez?”, le preguntó la presentadora, a lo que él aseguró que:

“No cabe la menor posibilidad. En lo absoluto, no los extraño para nada”.

Lo dicho por el famoso lo podrá ver en el siguiente video:

En la actualidad, Día a día es presentado por Catalina Gómez, Carlos Calero, Carolina Soto y Carolina Cruz.