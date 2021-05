¿Es ‘Día a día’? Mónica Rodríguez habló de un anterior trabajo en el que le revisaban las redes

En medio de un live, Mónica Rodríguez habló de un anterior trabajo en el que le revisaban las redes.

Mónica es una de las presentadoras más queridas de la pantalla chica.

Además, tiene miles de seguidores en sus redes sociales, quienes están pendientes de cada momento de su vida.

Eso sumado a que también están pendientes de sus comentarios políticos y sociales, que aunque le han costado, hablando del tema laboral, también han generado que sus fanáticos la apoyen con “uñas y dientes”.

Y justamente, en medio de la polémica de la reforma tributaria que ha generado toda clase de comentarios tanto de las personas del común, como de los famosos colombianos, Mónica se refirió a un trabajo en el que le pedían no hablar de estos temas.

“A mí todo el tiempo me estaban presionando, todo el tiempo me decían que por qué escribía eso, que lo borrara. Y de hecho, cuando pasó todo ese boom hace más o menos dos años, pasaron muchas cosas: me hicieron cambiar de cuenta, me hicieron borrar que trabajaba en el lugar que trabajaba y me hicieron borrar todos lo trinos que tenían que ver con ese personaje”.

La presentadora agregó que: “La presión fue mucha, muy grande, y adicionalmente, nunca me dejaron hablar, nunca me dejaron defenderme y terminé siendo la mala del paseo”.

Y aunque Mónica jamás se refirió a Día a día, ni a Caracol, lo cierto es que muchos se atrevieron a confirmar que ese anterior trabajo era el magazín de las mañanas.

En cuanto al personaje que ella mencionó, muchos también especularon que se trató del expresidente Álvaro Uribe, con quien tuvo varios inconvenientes, precisamente por sus comentarios en las redes.

La revelación de la presentadora colombiana la podrá ver a continuación:

Mónica Rodríguez habló de un anterior trabajo en el que le revisaban las redes

Hace un tiempo, Mónica respondió algunas preguntas de sus seguidores.

Y justamente, uno de ellos se refirió a su salida del canal y los comentarios que hacía en las redes.

“¿Te arrepientes de haber dado tu punto de vista para que te sacaran del aire?”, preguntó un seguidor.

Y Mónica respondió lo siguiente: “Nunca me voy a arrepentir de lo que pienso o siento, y expresarlo. Es un país libre, así algunos nos quieran callar”.

En la actualidad, Mónica es la presentadora estrella de Noticias Uno.

Y de acuerdo a sus seguidores, se trata del lugar correcto para la famosa colombiana.