En las redes muchos han visto un video y ahora hablan de los graves errores de Café con aroma de mujer que se reflejaron en el mal rating.

Las imágenes fueron grabadas por Carlos Ochoa, periodista de entretenimiento y experto en televisión.

Para Carlos, si la producción de RCN no tuvo el rating esperado, se dio por diversas razones que terminaron agotando al televidente.

De acuerdo con Ochoa, la narración estuvo un poco lenta en el primer capítulo. Además, no le pareció bien que aparecieran armas en el cafetal.

De otro lado, y aunque resaltó la actuación y el regreso a la televisión de Luis Eduardo Motoa, aseguró que se demoraron en mostrar su muerte y que eso le hubiera dado más emoción a la producción.

Además, Ochoa sumó que: “Estaban más preocupados por verse lindos que de demostrar calidad actoral. Carmen Villalobos no apareció tanto en el primer capítulo y no se veían tan tristes en el entierro. No es fácil superar a Margarita Rosa. Tampoco había necesidad de meter el drama de los venezolanos. El acoso de Iván Vallejo a la ‘Gaviota’ no pasaba en la original”.

Cabe mencionar que muchas personas estuvieron de acuerdo con Ochoa y sus percepciones.

E incluso, algunas personas que no vieron su video, comentaron aspectos similares en otras redes sociales.

Lo dicho por el periodista lo podrá ver en el siguiente video:

Los graves errores de Café con aroma de mujer que se reflejaron en el mal rating, según crítico

Café ahora tendrá el horario de Pa’ quererte, eso quiere decir que será emitida de lunes a viernes a las ocho de la noche.

Aunque muchos esperaban que peleara en el rating contra su competencia, es decir, el Desafío The Box, lo cierto es que no fue así.

Y es que con sus primeros capítulos no ha logrado estar entre los cinco más vistos.

Por ejemplo, este fue el rating entregado por Kantar Ibope Media, de la noche del martes 11 de mayo: