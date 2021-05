Tras verla en la pantalla chica, ahora muchos hablan de la famosa expresentadora de RCN que actuó en Pedro, el escamoso.

Se trata de Gina Acuña, quien fue presentadora en Noticias RCN y ahora hace parte de Red+ Noticias.

Y es que muchos no sabían de su faceta como actriz hasta que la vieron en la novela de Caracol dándole vida a una de las secretarias de Industrias Freydell.

Además, ha tomado mayor relevancia al reemplazar a Julia Ceballos como la recepcionista principal de la empresa.

Justamente, una de sus escenas que más ha dado de qué hablar sucedió en los últimos días cuando el hijo de Pedro lo llamó a la oficina para contarle que el profesor Lorenzo se había enfermado.

Gina contesta, aunque en realidad su personaje se llama Marta.

Y lo cierto es que no se trata de una secretaria querida, pues no se expresa muy bien con el niño y no le cree que sea hijo de Pedro.

La actuación de Gina en la novela la podrá ver en los primeros segundos del siguiente video:

La famosa expresentadora de RCN que actuó en Pedro, el escamoso

Pero a pesar de que su personaje no es buena onda, los televidentes han quedado encantados con su presencia y hasta se han preguntado si volvería a actuar.

Sin embargo, a pesar de sus deseos, parece que la presentadora está feliz con su carrera profesional, y ya tiene una gran experiencia.

Y es que además de los medios ya mencionados, Acuña también ha hecho parte de importantes noticieros en el país como Cablenoticias y CM&.

Pedro, el escamoso puede verse de lunes a viernes a las diez de la noche.

Y a pesar de ser una repetición, los televidentes se han mostrado muy felices y eso se ha notado en las cifras del rating, pues suele ubicarse entre los más vistos.