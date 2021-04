¿”De tal palo tal astilla”? Conozca a Francisca, la despampanante hija de Lidia de Pedro, el escamoso.

La novela de Caracol es una de las más vistas por los televidentes colombianos, según Kantar Ibope Media.

Y a pesar de ser una repetición, lo cierto es que muchos espectadores han disfrutado al verla de nuevo.

Uno de los personajes que siempre está dando de qué hablar es Lidia.

Esta secretaria fue interpretada por dos actrices: Inés Oviedo y Bibiana Navas. Y es Bibiana a quien hemos visto en los últimos capítulos.

En sus redes siempre está pendiente de sus seguidores, y además de publicaciones propias, también se ha dedicado a promocionar la carrera actoral de su hija.

Ella se llama Francisca y dentro de poco la veremos en una novela de RCN: La nieta elegida.

Justamente, Bibiana le dedicó un posteo en su perfil de Instagram.

“Ya empezaron las grabaciones de la nueva novela del @canalrcn, en la cual mi hija @itsfrancissca protagoniza al lado de la maravillosa actriz Consuelo Luzardo y el actor Carlos Torres”.

Conozca a Francisca, la despampanante hija de Lidia de Pedro, el escamoso

Sin embargo, además del talento, Francisca heredó de su mamá la belleza. En sus redes suma más de 20 mil seguidores, y allí no duda en mostrarles quién es la Francisca de verdad, con virtudes y defectos.

Además, sus fotos y videos siempre suelen estar llenos de comentarios haciendo referencia a sus profundos ojos azules.

Francisca también suele usar sus redes para mostrar el gran talento que tiene para la actuación. Por eso, muchos esperan que se estrene pronto la novela colombiana.

Pero mientras llega su tiempo en la pantalla chica, le mostramos algunas de sus hermosas fotos en las redes:

Además de Francisca, La nieta elegida también contará con el protagónico de Juliette Pardau.

“Estoy feliz con este reto porque es la primera vez que tengo que encarnar a un personaje que, quizás, no toma las decisiones correctas y hace cosillas que no están tan bien. Sin embargo, no quiero juzgarla para que después saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo, con los libretos y con todo lo que rodea la historia”, contó a RCN.

Por ahora se desconoce la fecha de su lanzamiento, pero muchos creen que vendrá después de Café, con aroma de mujer.