De seguro no debe saber este chisme, pero dos actores de Pedro, el escamoso tuvieron un amorío en la novela, y también en la vida real.

Se trata de Alina Lozano y Enrique Carriazo, quienes les dieron vida a Nidia de Pacheco y el profesor Lorenzo.

Su romance comienza cuando Pedro llega a la casa del profesor para vivir con su hijo. Y en una noche, invita a Nidia para conocer a Lorenzo y su esposa.

Y a pesar de que Lorenzo está casado, lo cierto es que Nidia comienza a buscarlo hasta lograr su objetivo.

En medio de una entrevista con El Tiempo, la actriz colombiana reveló que en la vida real no ha tenido tantos romances como Nidia. Y entre esos amores estuvo Carriazo:

“Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo, fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los ‘castings’ muy acertadamente, todos me los gané”.

En su conversación también habló de su relación con Mijail Mulkay, con quien tuvo un matrimonio un poco tormentoso.

“De Mijail admiré siempre su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”, aseguró.

Además, contó que fue muy duro para ella su repentino divorcio y que haya empezado un romance muy pronto con otra actriz.

“El que haya salido tanto en los medios y él ya esté en otra relación hacen que uno no sepa para dónde coger. […] Había intuiciones, hablamos de cierta crisis en la relación, pero habíamos hecho acuerdos de continuarla. Fue un impacto muy fuerte [enterarme que inició otra relación], me hubiera gustado saberlo antes”, comentó.

Pedro, el escamoso es emitida de lunes a viernes a las diez de la noche por Caracol.

Y a pesar de ser una repetición, es una de las producciones más vistas en Colombia, de acuerdo a cifras entregadas por Kantar Ibope Media.