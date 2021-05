En las redes, Carolina Cruz agradeció a Dios que su segundo hijo no heredara un rasgo de su cara.

La presentadora colombiana se convirtió en mamá por segunda vez hace unos meses.

Y aunque por algunos días se guardó el nacimiento de Salvador, lo cierto es que desde que lo anunció, en las redes no ha parado de subir fotos y videos.

Salvador es fruto del hermoso hogar que Carolina tiene con Lincoln Paloqueme, quien volvió a la pantalla chica colombiana para ser parte de Café con aroma de mujer.

En sus redes, el actor celebró un año más de vida con una foto de su infancia.

Se trata de una imagen en la que apenas está empezando a caminar.

La imagen se llenó de comentarios, pero el más gracioso y especial fue el de Carolina Cruz, quien dio a entender que estaba feliz de que Salvador heredara la nariz de su papá y no la de ella.

“La nariz de Salvador… Gracias a Dios”, comentó junto a emoticones muertos de la risa.

Carolina Cruz agradeció a Dios que su segundo hijo no heredara un rasgo de su cara

Captura de pantalla de Instagram

Cabe mencionar que tanto en entrevistas, como en redes sociales, la presentadora de Caracol ha mencionado que hace unos años se realizó una rinoplastia.

Y aunque de acuerdo con ella se trataba de algo más funcional que estético, con este nuevo mensaje dio a entender que su nariz no le gustaba mucho en el pasado.

“Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes”, contó en un live con Juan Diego Alvira.

Y continuó: “Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas y colocarme otras, y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”.