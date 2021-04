¿Cuántas cirugías tiene Carolina Cruz? Muchos están sorprendidos con el número

¿Cuántas cirugías tiene Carolina Cruz? Varios seguidores de la presentadora se han preguntado eso, y lo cierto es que ya se conoce la respuesta exacta.

Fue la misma famosa colombiana quien habló del tema en medio de un live.

Hace unos días Carolina fue invitada por su colega, Juan Diego Alvira, para hablar de diversos temas. Unos de ellos fue el de las cirugías.

De acuerdo con ella, tiene seis cirugías en total, aunque una que realizó en su nariz no fue por un tema estético.

Además, también aseguró que muchas de ellas las realizó en la época en la que participó en el reinado de belleza. Y recordemos que ella se convirtió en virreina, pues Catalina Acosta fue la Miss Colombia del 1999.

“Me hice la nariz, que no fue estético, sino que fue una rinoplastia antes del reinado, y una lipo en esa época. Después, también para esa época, me puse busto, que fue una de las cosas que más me criticaron, que porque tenía las puchecas muy grandes”.

Y continuó: “Después del reinado salí tan traumatizada que me hice una reducción de busto… y resulta que esas prótesis que me puse eran las PIP, entonces, me tocó quitármelas y colocarme otras, y cuando me puse esas se me enquistó una, y me tuve que volver a operar”.

Los comentarios sobre sus revelaciones no se han hecho esperar, muchos asegurando que no pensaban que “tuviera tantas cirugías”.

Sin embargo, otros han defendido a la también modelo, y han asegurado que varias de esas cirugías fueron por temas de salud.

La confesión completa de Carolina Cruz la podrá ver en el siguiente video desde el minuto 8:24.

¿Cuántas cirugías tiene Carolina Cruz?

En medio de esa conversación con Juan Diego, la presentadora colombiana también desmintió los rumores respecto a que había salido de RCN por culpa de Laura Acuña.

También dejó claro que ellas no son enemigas, como muchos han asegurado.

“Yo no me fui de RCN por culpa de ella, como mucha gente lo dijo. Yo me fui de Muy buenos días porque ya quería hacer otra cosa, yo me fui de RCN porque quería buscar otra cosa”, aseguró.

Y agregó que: “Siempre se ha tejido como un tema de chismes y de un lleva y trae alrededor de eso. Laura y yo nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un inconveniente, jamás tuvimos un sí, jamás tuvimos un no, nunca una pelea, nunca un encontrón; ¡nada! Fuimos muy buenas compañeras de trabajo, lo que pasa es que no somos amigas”.