¿’Mono’ le será infiel a Karol tras su salida del ‘Desafío’? Hay una posible candidata

En las redes son muchos los televidentes que se preguntan: ¿’Mono’ le será infiel a Karol tras su salida del Desafío?

Y es que hasta la misma Karol habló con él sobre el tema antes del Desafío a muerte en el que dijo adiós.

Al parecer, Karol presentía su salida y por eso, decidió tener una profunda charla con el participante.

Karol le habló de sus dudas, respecto a la continuidad de su relación luego de que salieran del reality.

Por su parte, ‘Mono’ intentó tranquilizarla, asegurando que todo iba a ser igual dentro o fuera del Desafío.

“De mi parte, tú sabes que siempre voy a estar ahí. Y allá afuera también. Tenemos muchísima vida por avanzar”.

Pero eso no fue todo. Karol también le planteó una nueva fusión de equipos en la que él se pudiera fijar en otra mujer.

Además, fue directa y le mencionó el nombre de una participante:

“Tú dijiste la vez pasada que te gustaba ‘Meli’, y que no sé qué […]. ¿Crees que no me acuerdo de eso?”.

‘Mono’ no respondió y solo pudo reírse sobre el tema. Y por eso, Karol siguió insistiendo, afirmando que no era pensamiento solamente de ella. Y es que en el pasado otros compañeros también se había referido al asunto.

“Espere a que salga para que vea que el ‘Mono’ la deja viendo un chispero”, le dijo Karol, mencionando las palabras de algunos participantes.

‘Mono’ no quiso seguir hablando sobre el tema, y por el contrario, afirmó que iba a seguir luchando por ganarse el reality, para cumplir los sueños de ambos.

La tensa conversación la podrá ver a continuación:

El Desafío es emitido de lunes a viernes a las ocho de la noche por Caracol.

Y aunque esta versión tuvo varios cambios, lo cierto es que mantuvo a sus presentadoras estrella: Andrea Serna y Daniella Álvarez.

La producción es una de las más vistas cada noche, de acuerdo con cifras entregadas por Kantar Ibope Media.