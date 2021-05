En las redes se habla de la triste despedida entre Karol y el ‘Mono’ en el Desafío que le rompió el corazón hasta a Andrea Serna.

Los televidentes fueron testigos de un nuevo Desafío a muerte.

Se trató de una competencia entre mujeres, específicamente entre ‘Tiffi’, Karol, Karen y Paola.

Sin duda, todas estas mujeres tenían ganas de quedarse, y por eso la prueba estuvo tan reñida.

Y aunque Karol estuvo a punto de terminar la prueba, lo cierto es que no le alcanzó y se tuvo que ir.

El hecho dejó tristes a todos los integrantes de Alpha, pero en especial a ‘Mono’, con quien tenía una relación dentro del reality.

Por eso, su despedida no podía faltar en esa última noche juntos.

“Parte de mi corazón se queda con él, los dos vinimos con un sueño y ahora es nuestro sueño. Yo sé que él va a llegar muy lejos en esta competencia. Él me dio la confianza y la seguridad que no tenía, me ayudó a vencer temores, miedos. Sale una persona completamente diferente a la que entró al Desafío“, aseguró Karol.

Y por supuesto, ‘Mono’ también se refirió a ella: “La verdad es inevitable no sentir tristeza, fui muy afortunado de tenerla acá como novia, como inspiración en todas las pruebas, en las victorias, en las derrotas. No pensé despedirla de esta manera”.

Pero eso no fue todo. Y es que la pareja terminó dándose un romántico besó del que solo fue testigo Andrea Serna, además de dedicarse unas últimas palabras.

Por eso, ella no pudo guardarse lo que sentía y se lo confesó a la nueva eliminada: “Wow Karol, qué despedida. Supongo que te vas con el corazón arrugado”.

Las imágenes las podrá ver en el siguiente video:

Además de su despedida, Karol también tuvo tiempo para hablar de su rendimiento en el Desafío a muerte:

“A lo último siento que me desesperé, tenía muchos nervios de ver que ellas dos ya habían pasado (‘Tiffi’ y Paola) y me tocaba con Karen. A ella siempre la he admirado mucho y es una tesa. Por un momento pensé que lo iba a lograr, porque ella me dio harta ventaja”, contó.

El Desafío es emitido de lunes a viernes a las ocho de la noche por Caracol.