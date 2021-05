Si se perdió el último capítulo, le contamos que el verdadero nombre de un personaje de Pa’ quererte que salió a luz hasta el final.

Se trata de Lola, interpretada por Juliana Galvis, y que era la mejor amiga de Mauricio.

Lola tuvo unos últimos días bastante difíciles dentro de la producción, y es que, al hacerse exámenes por un posible embarazo, se dio cuenta de que tenía cáncer.

En un comienzo decidió no someterse a ningún tipo de tratamiento, pero tiempo después, luego de contarle a Jorge, quiso hacerlo y salvarse.

Lola estuvo al borde la muerte, pero lo cierto es que sobrevivió para seguir viviendo al lado de Jorge, y en el final, ella le pidió matrimonio a su amor.

Precisamente, los televidentes conocieron su verdadero nombre en medio de la boda, cuando el padre se refirió a ella como Dolores.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que no tenían idea de que tuviera otro nombre y que ‘Lola’ era un derivado del mismo.

Otros aplaudieron a la producción, asegurando que tuvieron sorpresas hasta el final.

El verdadero nombre de un personaje de Pa’ quererte que salió a luz hasta el final

#PaQuererte ❤️| ¡Final, final! Dany llega de sorpresa a la boda de Lola y Jorge y al ver a Mauricio lo besa y le confiesa el amor que siente por él.



¡Revive el capítulo aquí 👇!https://t.co/r9NLnM9RNC — Canal RCN (@CanalRCN) May 8, 2021

Juliana Galvis siempre se mostró muy activa en las redes respecto a la novela, y cada noche comentaba lo que pasaba.

Además, también se despidió de la producción con un emotivo mensaje:

“Decir adiós siempre será triste y mucho más cuando la despedida es de una producción llena de buena onda y de talento, una producción que solo me deja sabor dulce en el corazón, una producción donde me divertía tanto en el set mientras hacíamos las escenas, como afuera cuando compartíamos nuestros espacios libres. Este fue uno de los elencos más lindos con los que he estado en mi vida actoral”.

El reemplazo de la novela será una nueva versión de Café, con aroma de mujer, la cual será protagonizada por Laura Londoño y William Levy.