En las redes algunos hablaron del pequeñísimo error de Pa’ quererte que solo los más detallistas se pillaron.

La novela de RCN está cerca de llegar a su final, y los cierto es que los televidentes están pegados a la pantalla chica para saber qué pasará.

Esta semana ha estado emocionante y si no ha visto los capítulos le contamos un poco de lo que pasó. Dany rompió fuente, así que en un nuevo episodio los televidentes conocerán a su bebé.

A Lola el tratamiento contra el cáncer le ha sentado mal y su vida estará al límite. Por esto, Mauricio no podrá viajar a Australia junto a Isabel y su mamá.

Y finalmente, Azucena y Octavio se separaron y todo parece indicar que ella comenzará un romance con ‘Maxi’.

Justamente, el error que pocos televidentes notaron tiene que ver con Azucena.

Y es que ha tenido el mismo color de uñas desde que se conoció el embarazo de Dany. Algunos comentaron lo sucedido, asegurando que “así de mal ha estado la situación”, que a Azucena le ha tocado pintarse las uñas con el mismo tono.

El pequeñísimo error de Pa’ quererte que solo los más detallistas se pillaron

Captura de pantalla del Canal RCN

Pa’ quererte tiene como protagonistas a Dany y Mauricio, dos mejores amigos que terminan enamorándose en los peores momentos de sus vidas: ambos no tienen trabajo, Dany ha perdido a su mamá y Mauricio tiene que cuidar a una hija que conoció hace pocos meses.

Pero además de su historia, la producción también centra su trama en otros padres, quienes le muestran al televidente las diferentes situaciones que se viven en los hogares con las parejas y los hijos.

La novela terminó sus grabaciones hace algunas semanas y los actores hablaron o escribieron algunos mensajes sobre el tema.

“Decir adiós siempre será triste y mucho más cuando la despedida es de una producción llena de buena onda y de talento, una producción que solo me deja sabor dulce en el corazón, una producción donde me divertía tanto en el set mientras hacíamos las escenas, como afuera cuando compartíamos nuestros espacios libres. Este fue uno de los elencos más lindos con los que he estado en mi vida actoral”, aseguró Juliana Galvis, quien le da vida a Lola.