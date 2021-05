En las redes, Juliette Pardau se mostró con un vestido rojo de infarto y le preguntaron si es para el final de Pa’ quererte.

La actriz se ha ganado el corazón de los televidentes gracias a su papel de Dany en la novela de RCN.

Lo cierto es que muchos la van a extrañar, y por eso han decidido seguirla en sus redes sociales.

Fue allí que se dieron cuenta de una sensual publicación.

Y es que Juliette subió una foto y un corto video en el que se muestra con un vestido rojo de gala, muy pegadito al cuerpo y que dejó al descubierto sus atributos.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, y sus seguidores halagaron su belleza y cuerpazo.

Sin embargo, otros no dudaron en “sacarle” detalles del final de Pa’ quererte, y de paso, le preguntaron si este vestido lo usará su personaje en el final de la novela.

Lo cierto es que Juliette no respondió a los seguidores, y los dejó a todos con ganas de ver el último capítulo.

Pero mientras este llega, les dejamos la hermosa publicación de la artista:

Sin embargo, los comentarios de los seguidores no terminaron allí.

Y es que, para otros televidentes, este vestido hace parte de su nuevo trabajo en La nieta elegida, novela que también protagonizará por RCN.

Cabe mencionar que hace algunas semanas el canal confirmó que ya habían empezado las grabaciones y los espectadores esperan verla pronto.

Sin embargo, por ahora RCN no se ha referido a una fecha tentativa para su estreno.

“Estoy feliz con este reto porque es la primera vez que tengo que encarnar a un personaje que, quizás, no toma las decisiones correctas y hace cosillas que no están tan bien. Sin embargo, no quiero juzgarla para que después saquen ustedes sus propias conclusiones. Ha sido un viaje increíble, estoy muy contenta con el equipo, con los libretos y con todo lo que rodea la historia”, contó la actriz a RCN.

Además de Juliette, la novela también será protagonizada por Carlos Torres, a quien vemos actualmente en la segunda parte de La reina del flow.